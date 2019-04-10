وزير النقل: لن تكون هناك أية صعوبات في سعودة قطاع توصيل الطلبات

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أنه لن تكون هناك أية صعوبات في سعودة قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات.

وأشار الوزير إلى نجاح توطين قطاع الأجرة، بقصر العمل في تطبيقَيْ نقل الركاب: ” أوبر ” و ” كريم ” على المواطنين فقط.

وأضاف، عن عدد الفرص الوظيفية المتوقعة بعد التوطين: ” لا يحضرني رقم دقيق عن عدد الوظائف الآن، لكن – إن شاء الله- هذا قطاع واعد، وأعتقد أن الشباب المواطنين سوف يقبلون على العمل فيه. ”

يذكر أن رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، كان قد كشف سابقًا خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية في (لقاءات 2019)، بعنوان ” استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030 “؛ أن هيئة النقل تنسّق مع شركائها (وزارة الاتصالات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمن العام، ووزارة العمل) على توطين قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات.