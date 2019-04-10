بالفيديو..النقل : فرضنا غرامات مليونية على مقاولين ولن نتهاون في تطبيق الأنظمة

عادل الحربي(صدى):

أبلغت وزارة النقل أن قيمة الغرامات والجزاءات، التي فرضتها على المقاولين والشركات في 2018، بلغت نحو 156.8 مليون ريال، في حين وصل عدد المشاريع، التي تم سحبها خلال العام الماضي إلى 176 مشروعا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي : خلال الفترة الماضية نعمل على مراقبة اداء تنفيذ المشاريع وأعمال الصيانة وعقدنا عدد من ورش العمل لتقييم أداء المشاريع بشكل عام.

وأضاف : الوزارة تعمل بشكل جدي في تنفيذ العقوبات على المقاولين ولم تتهاون في أن تطبق الأنظمة وتتعامل بكل شفافية.

وتابع : هناك غرامات وسحب المشاريع، وهناك غرامات على تأخير تسليم المشاريع.