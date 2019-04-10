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حبس الراقصة جوهرة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

حبس الراقصة جوهرة بتهمة التحريض على الفسق والفجور
القاهرة(صدى):

أمرت محكمة جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس الراقصة جوهرة سنة مع الشغل والنفاذ.

وأدانت المحكمة، الراقصة بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط الراقصة الروسية ” ايكاترينا اندريفا ” ، وشهرتها جوهرة، أثناء قيامها بالرقص في ملهى ليلي بالجيزة.

وأكدت التحريات أن قرار ضبط الراقصة كان في فبراير 2018، وذلك بعدما تم فحص الفيديو، وتبين أن الراقصة لم تكن ترتدي بدلة رقص مطابقة للمواصفات.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2976 ] نشر منذ 12 دقيقة

خلوها ترقص في ابو زعبل لين تخيس

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