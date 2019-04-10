بالصور.. ” الهلال ” يواصل التحضير لـ ” الأهلي “

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم تحضيراته الميدانية، استعدادا لمواجهة مضيفه الأهلي مساء يوم بعد غد الجمعة ضمن الجولة ال27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز الجهاز الفني في مران اليوم على الجوانب التكتيكية، حيث شارك بجزء منه سالم الدوسري وسط متابعة نائب رئيس النادي الأستاذ ” فهد بن أحمد الراشد “، وتخلل مران الفريق تدريبات الكرات العرضية، وتطبيق جمل فنية، ومناورة على ثلثي الملعب.

بدأ الثنائي” عبدالله عطيف وسلمان الفرج ” الجري حول الملعب؛ وذلك ضمن برامجهما التأهيلية، وتناول لاعبو الفريق فور نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم وجبة العشاء؛ وذلك في مقر النادي.

ويؤدي الفريق في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم غد الخميس مرانا مغلقا في مقر النادي: تأهبا لمباراة ” الأهلي ” مساء بعد غد الجمعة، ويغادر – أعضاء الفريق بعد مران الغد إلى جدة، وذلك لخوض مباراتي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وكأس زايد للأندية الأبطال.