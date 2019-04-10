شركة هاليبرتون السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة هاليبرتون السعودية، عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها.

وأوضحت أن الوظائف هي: مهندس ميداني مبتدئ – القياس والتسجيل أثناء الحفر – 3 وظائف (Entry Level Field Engineer – MWD/LWD)، يحمل بكالوريوس في تخصص هندسي واجتياز اختبارات القبول وإجتياز دورة القياس والتسجيل أثناء الحفر (لا يشترط الخبرة)، والتقديم من خلال الرابط هنــــا .

كما تضمنت الوظائف: مهندس ميداني مبتدئ – الحفر الموجة – وظيفة واحدة (Entry Level Field Engineer – Directional Drilling)، بكالوريوس في تخصص هندسي مع مهارات جيدة في التواصل والحساب وقراءة المخططات التفصيلية (لا يشترط الخبرة)، والتقديم من خلال الرابط هنــــا .

وتشمل كذلك: فني ميكانيكا آبار نفط مبتدئ – وظيفتين (Entry Level Downhole Mechanical Technician)، دبلوم في تخصص (الميكانيكا) مع إجادة استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة)، والتقديم من خلال الرابط هنـــــا .

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، متمكن في اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط)، إجادة استخدام الحاسب الآلي وإجراء العمليات الحسابية الأساسية، القدرة والاستعداد للعمل في مجال حقول النفط (الخبر – طريق الجبيل – مخرج أبو حدرية).