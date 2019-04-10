مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات مركبة أثناء عودتها من المدرسة في مكة

نايف السالم(صدى):

لقيت طفلة في العاشرة من عمرها ، مصرعها أسفل عجلات مركبة من نوع ” وانيت ” ، أثناء عودتها من المدرسة بحي العسيلة في مكة المكرمة .

وكان تلقى أمس الثلاثاء ، مركز العمليات الموحد 911 بلاغاً ، يفيد بتعرض طفلة للدهس أسفل عجلات إحدى المركبات ، أثناء عودتها من المدرسة ، ما أسفر عن وفاتها فور وصولها للمستشفى .

وعلى الفور باشرت إدارة مرور العاصمة المقدسة ممثلة في شعبة مرور شرق مكة الحادث، وتحفظت على سائق المركبة من جنسية إفريقية، وهي طالبة في المرحلة الابتدائية.

وأوضحت مصادر أمنية أن أسباب الحادث تعود إلى عدم أخذ الحيطة والحذر من قبل السائق ولازالت التحقيقات جارية في الحادث.