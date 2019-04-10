امرأة تعيش 100 عامًا بأعضاء داخلية تتواجد في مكان غير صحيح

واشنطن(صدى):

عاشت الأميركية روسي ماري بينتلي، لـ 100 عاما من العمر بالرغم من أعضائها الداخلية لم تكن تتواجد في مكانها الصحيح.

وتم اكتشاف هذا الأمر النادر بعد وفاة هذه السيدة الأميركية، والتي تبرعت بجثتها لإجراء أبحاث علمية، وقال أستاذ علم التشريح، كام والكر، والذي أشرف رفقة طلبته على تشريح جثة هذه السيدة ” كنت أعلم بأن شيئا ما موجود، لكننا استغرقنا بعض الوقت لمعرفة تكوين هذه الأعضاء. ”

وتابع كام والكر: ” التكوين الغريب لجسم روسي ماري يُعرف في القاموس الطبي بانقلاب وضع الأحشاء، وهي حالة خِلقية يتم فيها عكس الأعضاء الحشوية الرئيسية من مواقعها الطبيعية، وهو ما ينطبق أيضا على هذه السيدة ، حيث يتواجد كبدها ومعدتها وغيرها من الأعضاء الداخلية في الجهة اليسرى بدل اليمنى، كما هو معتاد، أما قلبها فيتواجد في مكانه المعتاد بالجهة اليسرى. “