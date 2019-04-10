بينها الأدوية والمشاكل الاجتماعية .. اسباب مشاكل انخفاض الرغبة للعلاقة الحميمة عند النساء

أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة حديثة ، أن وجود مشاكل في العلاقة بين الزوجين قد يكون أحد أسباب انخفاض الرغبة للعلاقة الحميمة عند النساء مثل وجود مشاكل في أداء شريك الحياة أو عدم الرضا العاطفي عن العلاقة أو حتى إنجاب طفل والاهتمام به قد يؤثر على العلاقة الحميمة لدى المرأة.

ومن المشاكل الخاصة بانخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء : التأثيرات الاجتماعية والثقافية ، أشياء مثل ضغط العمل وضغط الأصدقاء والأقران وتصوير وسائل الإعلام للجنس، يمكن أن تكون سببا وراء ضعف الرغبة الجنسية عند المرأة.

انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون ، هرمون التستوستيرون يؤثر على الرغبة الجنسية عند كل من الرجل والمرأة كذلك، فمستوى هذا الهرمون تصل لقمتها عند المرأة في مرحلة العشرينات ثم تنخفض تدريجيا حتى سن اليأس والذي ينخفض فيه مستوى التستوستيرون بصورة كبيرة.

مشاكل طبية ، عندما تصاب المرأة ببعض الأمراض سواء كانت نفسية أو جسدية فإن هذا يؤثر على رغبتها الجنسية، فمشاكل نفسية مثل الاكتئاب أو مشاكل جسدية مثل بطانة الرحم والأورام الليفية وأمراض الغدة الدرقية تؤثر على الرغبة الجنسية عند المرأة سواء نفسيا أو جسديا.

الأدوية ، بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية خفض ضغط الدم وحبوب منع الحمل تؤثر على الرغبة الجنسية عند المرأة بعدة طرق، فهي تقلل من كمية هرمون التستوستيرون وتعمل على خفض تدفق الدم كذلك.

السن ، مع التقدم في العمر فإن مستوى هرمون الأندروجين يقل عند المرأة باستمرار، ما يؤثر على الرغبة الجنسية لديها.

الاستشارة الزوجية ، الاستشارة الزوجية تكون عند متخصص في الطب النفسي وهي ضرورية لأن ضعف الرغبة الجنسية عند المرأة لا يؤثر عليها فقط، ولكن يؤثر على شريك حياتها كذلك، لذلك يجب مناقشة هذه المشاكل مع الطبيب المختص.

تغيير الأدوية أو تغيير الجرعة ، إذا كان السبب في انخفاض الرغبة الجنسية عند المرأة هو بعض الأدوية فيمكن المناقشة مع الطبيب في البحث عن دواء بديل أو تخفيف الجرعة، أما إذا كان السبب هو حبوب منع الحمل فيجب الحديث مع الطبيب كذلك للبحث عن بدائل غير هرمونية لمنع الحمل.

معالجة المشكلة الأساسية ، قد تسبب بعض الأمراض انخفاض الرغبة الجنسية عند المرأة وهنا لابد من علاج المشكلة الأساسية أولا، فعلى سبيل المثال إذا كان لدى المرأة بعض الأورام الليفية فيجب استئصالها أولا ومن ثم سيتم معالجة انخفاض الرغبة الجنسية من تلقاء نفسها.

الإستروجين المهبلي ، عند النساء اللاتي تخطين سن اليأس قد يكون السبب في انخفاض الرغبة الجنسية هو جفاف المهبل، وهنا يصبح العلاج هو كريمات الإستروجين المهبلية.

العلاج بالتستوستيرون ، على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم توافق على أي علاج عن طريق هرمون التستوستيرون، فإن العديد من الأطباء يرشحون العلاج بهرمون التستوستيرون لانخفاض الرغبة الجنسية عند المرأة.

وبالإضافة إلى ذلك فهناك العديد من العلاجات مثل حبوب التستوستيرون أو ملصقات التستوستيرون على البشرة والتي يأمل الباحثون أن توافق عليها إدارة الغذاء والدواء.