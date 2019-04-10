” المملكة القابضة ” توضح مستجدات العمل في ” برج جدة “

نايف السالم(صدى):

قال الرئيس التنفيذي لشركة ” المملكة القابضة ” طلال الميمان، إن الشركة تواصل أعمال البنية التحتية لمشروع برج جدة، في الوقت الذي تواجه تأخيرات في المشروع ترتبط بالمقاول.

وأضاف الميمان أن الشركة تعمل على حل مشاكل التأخيرات، وفي حال لم تحصل على نتائج في المواعيد المتفق عليها، فستلجأ إلى إنهاء التعاقد كما ينص الاتفاق، والتعاقد مع مقاول آخر، وأن أعمال البنية التحتية ستكتمل خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، مبينا أن التأخير كان بسبب بعض الأعمال الإضافية الخاصة بالمقاولين.

يذكر أن مشروع ” برج جدة ” يأتي ضمن مشروع مدينة جدة الاقتصادية والتي تبلغ مساحتها 5 ملايين متر مربع، مملوك لشركة ” جدة الاقتصادية “، المملوكة لكل من شركة المملكة القابضة بنسبة 33.35 % وشركة أبرار العالمية القابضة بنسبة 33.35 % ومجموعة بن لادن السعودية المحدودة بنسبة 16.63%.