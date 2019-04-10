بالحجاب.. مراهقة تشجع السياحة برقصات الباليه (صور)

القاهرة(صدى):

ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بصور فتاة محجبة وهي تقدم عروضًا لرقص الباليه في شوارع القاهرة، ما عرَّضها لموجة انتقادات واسعة.

ونشرت الفتاة ابنة الـ16 عامًا، صورًا لها وترتدي الحجاب وتقوم بحركات استعراضية، معتبرة أن الباليه رياضة أحبت ممارستها.

ووجدت الفتاة أن الباليه يمكن استخدامه في تنشيط السياحة بمصر، عبر التقاط الصور في المحافظات المختلفة.

وتقول روان : ” نفسي البنت المحجبه يكون لها الحق في كل حاجه مش بس الباليه بس.. الحجاب تاج البنات.. والباليه مش شرط يكون رقص بس ” .