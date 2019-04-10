المرور يجيب على سؤال مواطن بكيفية معرفة مخالفات الرصد الآلي

علي القحطاني(صدى):

طالبت الإدارة العامة للمرور ، المواطنين بمراجعة الإدارة العامة التابعين لها لمعرفة مخالفات الرصد الآلي .

وكان تساءل أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية للإدارة العامة للمرور عبر تويتر ، قائلاً ” كيف اعرف مكان المخالفه التي تمت بالرصيد الآلي، وكيف ممكن اشوف الصورة. من غير المعقول ثلاث مخالفات في يوم واحد ونفس الموقع من ابشر… ارجو الافادة ” .

وأجابته العلاقات العامة ” أهلاً بك، تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة. شكراً لتواصلك ” .

فيما انتقد المواطن رد المرور قائلاً ” طالما أن رصد المخالفات آلي لماذا لا يكون الاعتراض اليا؟ لماذا يتوجب علي أي شخص وقعت عليه مخالفه الذهاب لادارات المرور للإعتراض؟ لماذا لا يتم ارسال موقع وصورة المخالفه مع رسالة المخالفه؟ ” .