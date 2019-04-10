بالفيديو.. طريقة تعطيل أنظمة المكابح والتحكم في الثبات بالسيارة

أميرة خالد(صدى):

أوضح مقطع فيديو، إمكانية تعطيل الأنظمة المعقدة لمنع غلق المكابح والتحكم في الثبات وغيرها، عبر قراءة الرسوم التوضيحية للصمامات الكهربائية fuses في سيارتك، وسحب الصمامات المتعلقة بالثبات والتحكم في الاحتكاك.

وبيَّن المتحدث في الفيديو، أنه من المفضل أن تسحب صمام كهربائي واحد ثم تجربة القيادة للتأكد من التأثير، وأحياناً عند سحب أحد الصمامات، تتعطل عدة أنظمة في وقت واحد، ما قد يؤدي لمواقف مزعجة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم نجاح هذه الخطوة، بإمكانك فصل المستشعرات بنفسك، مثل مستشعرات سرعة العجلات التي ستعطل نظام منع غلق المكابح، وأحيانا نظام التحكم في الثبات أيضاً، بالشكل الموضح في الفيديو، كما بالإمكان فصل وحدة نظام منع غلق المكابح بأكملها ولكن هذا قد يؤثر على أداء المكابح في سيارتك.

يشار إلى أن هذه الخطوات مناسبة لسيارات السباق أو عند القيادة الوعرة فحسب بغرض تحسين بعض جوانب الأداء.