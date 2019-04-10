شاب متزوج يعتدي على فتاة ويهددها بنشر صور فاضحة لها عقب حملها منه

مليكة فؤاد(صدى):

تجرد شاب مغربي متزوج من الرحمة ، وأقدم على الاعتداء جنسياً على فتاة ما نتج عن حملها منه ، وتهديدها بنشر صور فاضحة لها ، بمنطقة امنتانوت المغربية.

وكان ورد بلاغ للجهات الامنية بامنتانوت ، باتهام فتاة لشاب متزوج يبلغ من العمر 25 سنة، ينحدر من دوار الرباط إداورزوك بجماعة اشمرارن، باغتصابها داخل منزل بالبيضاء، ما نتج عنه حمل وصل حاليا لشهره الرابع، بالإضافة إلى إقدامه على توثيق العلاقة التي جمعت بينهما بواسطة عدسة هاتفه النقال.

وأشارت مصادر أمنية ، إلى أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الشكاية المقدمة، حيث تم الاستماع للشاب بحضور المشتكية، مضيفة أن المعني بالأمر، اعترف بممارسة علاقة غير شرعية مع الفتاة لأنها تمتهن الدعارة بالبيضاء، نافيا علاقته بالجنين الذي تحمله بين أحشائها.