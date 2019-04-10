بالفيديو.. قانونية عن لائحة الذوق العام: ” بعض الناس ما يردعهم سوى القانون “

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المتخصصة القانونية، غادة العايدي، أن لائحة نظام ” الذوق العام ” في المملكة، ستنقع وتفيد المجتمع وتعكس صورته بشكل إيجابي للخارج.

وأشارت خلال مداخلة لها عبر قناة العربية، أن اللائحة سيتم تنظيمها وفقًا للشرعية، مضيفة أنها تمنع التنمر والتلفظ بالألفاظ النائية في الأماكن العامة، أو حتى رمي المخلفات في الشوارع أو الكتابة على الجدران والسيارات.

وأفادت بأن اللائحة تحمي حرية الأفراد ولا تقيد حريتهم، مشيرة إلى أن التغيير يبدأ بالأشخاص إذ عليه تبليغ الجهات المختصة إذا ما رأى مخالفة للائحة.

وقالت : ” بعض الناس ما يردعهم سوى القانون، وإذا علموا أن تصرفهم سيحاسبون عليه بالسجن أو الغرامة سيمتنعون عن فعله ” .

متخصصة قانونية تشرح نظام "الذوق العام" في السعودية@ghadahaleidi pic.twitter.com/RubdZsiq1w — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 10, 2019

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