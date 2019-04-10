انتحل وظيفة مفتش حكومي.. للإعتداء على فتاة داخل مركز تدليك

ابوظبي(صدى):

أقدم رجل عربي الجنسية ، على انتحال وظيفة مفتش بإحدى الجهات الحكومية في دبي ، وقام بالاعتداء جنسياً على فتاة آسيوية داخل مركز تدليك .

ومن جانبها تمكنت شرطة دٌبي من ضبط المتهم ، وبأخذ أقوال المجني عليها ، قالت أنها حضرت إلى الدولة بتاشيرة زيارة أواخر العام الماضي، ثم التحقت بالعمل لدى مركز تدليك، وفي صباح أحد الأيام فوجئت بشخص يدخل مرتدياً زي إماراتي، وادعى أنه مفتش لدى جهة حكومية، ودخل إلى المكان وبدأ في تصوير الغرف، ثم سألها عن وضعها فأخبرته بأنها تعمل على تعديل وضعها لكنه لم يلتفت إليها وحين حاولت الاتصال بمديرة المركز منعها من ذلك .

ثم اخبرها بأنه سوف يتجاوز عن مشكلاتها إذا طاوعته ثم اقتادها بالقوة إلى إحدى الغرف، وطلب منها ممارسة علاقة غير شرعية إلا أنها رفضت وقاومته فاعتدى عليها بالقوة، مشيرة إلى أنه لم تصرخ أو تسننجد بأحد لخوفها منه بسبب فارق القوة.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه انتقل إلى موقع البلاغ فور وروده، وعاين الموقع وشاهد المتهم يدخل عبر كاميرات المراقبة التي لم تكن تغطي الغرفة التي شهدت الجريمة -حسب ادعاء المجني عليها-، وتم تحديد هوية المتهم وضبطه في مكان عمله وتوجيه تهمتي الاغتصاب وانتحال الشخصية إليه .