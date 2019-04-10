بالفيديو.. لائحة الذوق العام تجرم تصوير الأطفال دون سن 18

نايف السالم(صدى):

أقر مجلس الوزراء لائحة الذوق العام، حيث تتضمن هذه اللائحة خمسة وأربعون مخالفة لـ الذوق العام منها ” التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية، وتصوير الاطفال وكبار السن والعمال ” .

وفي هذا السياق، تحدث الكاتب الصحفي نايف الحربي عن لائحة الذوق العام وما تنص عليه، خلال لقائه بقناة ” الإخبارية ” ، كما وجه رسالة لمشاهير ومستخدمي التواصل الاجتماعي.

وقال ” الحربي ” : ” نظام حماية الذوق العام العام المقرة من مجلس الوزراء ينص على السجن 5 أشهر وغرامة تصل لـ 10 آلاف ريال لمن يصور الأطفال ( أطفاله أو أطفال غيره ) ممن هم دون سن 18، وعرض صورهم ومقاطعهم وإستغلالهم إعلانيًا وتجاريا دون ترخيص رسمي ” .