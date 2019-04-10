توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ ” صدارة ” للكيميائيات
كشفت شركة ” صدارة ” للكيميائيات بالجبيل الصناعية عن توفر ثلاث وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ وفقًا للمسميات والشروط التالية:
– محلل مالي (Corporate Financial Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (مالية، محاسبة، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التحليل المالي.
– مدير عقد ثاني (Contract Manager II)
المتطلبات: بكالوريوس في أحد التخصصات (هندسة كيميائية، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال عقود التشغيل والصيانة.
– محاسب أول (Accountant I)
المتطلبات: بكالوريوس في أحد التخصصات (المحاسبة، المالية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المحاسبة.
* مزايا العمل
– رواتب وعلاوات سنوية تنافسية.
– سكن أو بدل سكن (3 رواتب سنوياً)
– بدل تأثيث لمرة واحدة فقط طوال مدة الخدمة.
– بدل تعيين وبدل مواصلات.
– بدلات أخرى بحسب طبيعة العمل.
– تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.
– راتب أساسي ثابت في شهر رمضان المبارك.
– برنامج إدخار للموظفين السعوديين.
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر الروابط التالية:
– للتقديم على وظيفة (محلل مالي): هنا
– للتقديم على وظيفة (مدير عقد ثاني): هنا
– للتقديم على وظيفة (محاسب أول): هنا
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