توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ ” صدارة ” للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” صدارة ” للكيميائيات بالجبيل الصناعية عن توفر ثلاث وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ وفقًا للمسميات والشروط التالية:

– محلل مالي (Corporate Financial Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (مالية، محاسبة، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التحليل المالي.

– مدير عقد ثاني (Contract Manager II)

المتطلبات: بكالوريوس في أحد التخصصات (هندسة كيميائية، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال عقود التشغيل والصيانة.

– محاسب أول (Accountant I)

المتطلبات: بكالوريوس في أحد التخصصات (المحاسبة، المالية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المحاسبة.

* مزايا العمل

– رواتب وعلاوات سنوية تنافسية.

– سكن أو بدل سكن (3 رواتب سنوياً)

– بدل تأثيث لمرة واحدة فقط طوال مدة الخدمة.

– بدل تعيين وبدل مواصلات.

– بدلات أخرى بحسب طبيعة العمل.

– تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.

– راتب أساسي ثابت في شهر رمضان المبارك.

– برنامج إدخار للموظفين السعوديين.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر الروابط التالية:

– للتقديم على وظيفة (محلل مالي): هنا

– للتقديم على وظيفة (مدير عقد ثاني): هنا

– للتقديم على وظيفة (محاسب أول): هنا