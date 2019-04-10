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توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ ” صدارة ” للكيميائيات

توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ ” صدارة ” للكيميائيات
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” صدارة ” للكيميائيات بالجبيل الصناعية عن توفر ثلاث وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ وفقًا للمسميات والشروط التالية:

– محلل مالي (Corporate Financial Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (مالية، محاسبة، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التحليل المالي.

– مدير عقد ثاني (Contract Manager II)
المتطلبات: بكالوريوس في أحد التخصصات (هندسة كيميائية، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال عقود التشغيل والصيانة.

– محاسب أول (Accountant I)
المتطلبات: بكالوريوس في أحد التخصصات (المحاسبة، المالية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المحاسبة.

* مزايا العمل

– رواتب وعلاوات سنوية تنافسية.
– سكن أو بدل سكن (3 رواتب سنوياً)
– بدل تأثيث لمرة واحدة فقط طوال مدة الخدمة.
– بدل تعيين وبدل مواصلات.
– بدلات أخرى بحسب طبيعة العمل.
– تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.
– راتب أساسي ثابت في شهر رمضان المبارك.
– برنامج إدخار للموظفين السعوديين.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر الروابط التالية:

– للتقديم على وظيفة (محلل مالي): هنا

– للتقديم على وظيفة (مدير عقد ثاني): هنا

– للتقديم على وظيفة (محاسب أول): هنا


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