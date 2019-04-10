بالفيديو.. معركة دامية بين عائلتين سقط بها ضحايا لخلاف على قطعة أرض
كشف مقطع فيديو، عن وقوع معركة دامية بين عائلتين في محافظة المنوفية المصرية؛ حيث استخدم المشاركين في المجزرة العصي والسكاكين والسيوف لتتحول إلى معركة كبيرة وسط صراخ النساء.
وأكد شهود عيان، أنه نتج عن المجزرة 4 إصابات من بينهم إصابة خطيرة لشخص بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ؛ فيما كانت المعركة بسبب قطعة أرض عليها خلاف، ولكن تملك إحدى العائلات أوراقًا رسمية تثبت ملكيتها.
القرشي[ عدد التعليقات: 2394 ] نشر منذ 37 دقيقة
الأرض غالية وعزيزة على النفس خاصة إذا كانت من ميراث الأباء والأجداد لكن ما توصل إني اقتل من اجلها إلا
العدو المستعمر لوطني اما اذا كان هناك خلاف على تملكها فأبواب المحاكم مفتوحة للجميع كل شخص يقدم
حجته ومن كانت حجته اقوى حُكم له بها ولا يصح إلا الصحيح والدولة رعاها الله كفيلة بإعادة الحق لأصحابه
ومعاقبة كل معتدي .