بالفيديو.. معركة دامية بين عائلتين سقط بها ضحايا لخلاف على قطعة أرض

القاهرة(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن وقوع معركة دامية بين عائلتين في محافظة المنوفية المصرية؛ حيث استخدم المشاركين في المجزرة العصي والسكاكين والسيوف لتتحول إلى معركة كبيرة وسط صراخ النساء.

وأكد شهود عيان، أنه نتج عن المجزرة 4 إصابات من بينهم إصابة خطيرة لشخص بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ؛ فيما كانت المعركة بسبب قطعة أرض عليها خلاف، ولكن تملك إحدى العائلات أوراقًا رسمية تثبت ملكيتها.