رجل دين متهم بالتحرش الجنسي بسيدة أثناء تجولها مع زوجها في أحد المولات 

دبي(صدى):

برأت محكمة الاستئناف في دبي رجل دين يبلغ من العمر 58 عاماً من تهمة التحرش بامرأة أثناء تجولها مع زوجها وطفليها في أحد المراكز، وهو الحكم الذي أصدرته مسبقاً محكمة أول درجة.

وتفصيلا، ورد بلاغ للشرطة يفيد بأن رجل لمس المرأة بطريقة مخلة في منطقة حساسة من جسدها، ما دفعها لإخبار زوجها الذي تعقبه سريعاً وأوقفه وأبلغ الشرطة التي قبضت عليه.

وخلال التحقيقات، أنكر المتهم ما جاء في المحضر، مبينا أنه لم يتعمد ذلك على الإطلاق ولكنه اصطدم بها عرضياً بالخطأ نظراً لازدحام المركز.

وأوضحت المرأة في تحقيقات النيابة أنها كانت تتسوق برفقة عائلتها وانشغل زوجها وابنها بالتقاط الصور لعرض سيرك داخل المركز الكبير، فيما كانت تجر عربة رضيعها، وفجأة لمسها شخص من الخلف، فنظرت سريعاً إليه لترى المشتبه به يهرول بعيداً، ولم يقل كلمة فأخبرت زوجها الذي طارده وأوقفه وبرر الأخير بأنه لم يتعمد لمس زوجته على الإطلاق ولكن حدث ذلك بسبب الزحام لكن أصر الزوج على استدعاء الشرطة التي ضبطت الرجل.