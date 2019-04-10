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توفر وظائف في مجال الإدارة والموارد البشرية بمجموعة الزامل القابضة

توفر وظائف في مجال الإدارة والموارد البشرية بمجموعة الزامل القابضة
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مجموعة الزامل القابضة ، وظائف إدارية (للرجال) في المنطقة الشرقية (الخبر) بمجالات الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وشؤون الموظفين حسب المسميات والشروط التالية:

أخصائي علاقات وإدماج الموظفين (Employee Relations & Engagement Specialist) ، المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال، علم النفس صناعي وتنظيمي) مع خبرة 5 سنوات كحد أدنى في مجال شؤون الموظفين.

شريك أعمال الموارد البشرية (HR Business Partner) ، المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال، علم نفس صناعي وتنظيمي) مع خبرة 6 سنوات كأخصائي أو شريك أعمال موارد بشرية.

أخصائي التعليم والتطوير (Learning & Development Specialist) ، المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال، علم نفس صناعي وتنظيمي) مع خبرة 5 سنوات في مجال التعلم والتطوير للموارد البشرية.

– مسؤول إدارة الأداء والتطوير التنظيمي (OD & Performance Management Office) ، المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال، علم نفس صناعي وتنظيمي) مع خبرة 5 سنوات في مجال تطوير وتنفيذ حلول الموارد البشرية.

الشروط العامة للمتقدمين ، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط) ، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ، إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس ، ومهارات في كتابة التقارير.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الأربعاء 1440/8/5هـ (الموافق 2019/4/10م) من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:هنا


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