خالد الهيل: القضاء على نظام قطر خلاص من الإرهاب الدولي والتنظيمات القذرة
أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل أن اعتراض تركيا وقطر على إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة ارهابية لن يغير من الواقع في شئ ، ولا يثبت سوا دعم نظام قطر واردوغان للإرهاب .
وقال ” الهيل ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر ” تويتر ” : اعترض قطر وتركيا على تصنيف الحرس الثوري الايراني كمنظمة ارهابيه لن يغير من واقع الامر شيء سوا تاكيد دعم نظام قطر و اردوغان للمنظمات الارهابيه القذره مثل داعش والنصره وتنظيم القاعده والحوثيين والقائمه تطول .
وطالب ” الهيل ” بالقضاء على تنظيم الحمدين للخلاص من تدعيم الإرهاب ، قائلاً : الخلاصه .. القضاء على نظام قطر يعني القضاء على الارهاب الدولي .
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الثلاثاء إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة ارهابية إثر ثبوت مشاركته في العديد من الجرائم الدولية ومنها جرائم بحق المملكة .
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