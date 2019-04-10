خالد الهيل: القضاء على نظام قطر خلاص من الإرهاب الدولي والتنظيمات القذرة

طلال الضوي(صدى):

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل أن اعتراض تركيا وقطر على إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة ارهابية لن يغير من الواقع في شئ ، ولا يثبت سوا دعم نظام قطر واردوغان للإرهاب .

وقال ” الهيل ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر ” تويتر ” : اعترض قطر وتركيا على تصنيف الحرس الثوري الايراني كمنظمة ارهابيه لن يغير من واقع الامر شيء سوا تاكيد دعم نظام قطر و اردوغان للمنظمات الارهابيه القذره مثل داعش والنصره وتنظيم القاعده والحوثيين والقائمه تطول .

وطالب ” الهيل ” بالقضاء على تنظيم الحمدين للخلاص من تدعيم الإرهاب ، قائلاً : الخلاصه .. القضاء على نظام قطر يعني القضاء على الارهاب الدولي .

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الثلاثاء إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة ارهابية إثر ثبوت مشاركته في العديد من الجرائم الدولية ومنها جرائم بحق المملكة .

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