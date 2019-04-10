  • الأربعاء 10

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. خالد الهيل: القضاء على نظام قطر خلاص من الإرهاب الدولي والتنظيمات القذرة

خالد الهيل: القضاء على نظام قطر خلاص من الإرهاب الدولي والتنظيمات القذرة

خالد الهيل: القضاء على نظام قطر خلاص من الإرهاب الدولي والتنظيمات القذرة
طلال الضوي(صدى):

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل أن اعتراض تركيا وقطر على إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة ارهابية لن يغير من الواقع في شئ ، ولا يثبت سوا دعم نظام قطر واردوغان للإرهاب .

وقال ” الهيل ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر ” تويتر ” : اعترض قطر وتركيا على تصنيف الحرس الثوري الايراني كمنظمة ارهابيه لن يغير من واقع الامر شيء سوا تاكيد دعم نظام قطر و اردوغان للمنظمات الارهابيه القذره مثل داعش والنصره وتنظيم القاعده والحوثيين والقائمه تطول .

وطالب ” الهيل ” بالقضاء على تنظيم الحمدين للخلاص من تدعيم الإرهاب ، قائلاً : الخلاصه .. القضاء على نظام قطر يعني القضاء على الارهاب الدولي .

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الثلاثاء إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة ارهابية إثر ثبوت مشاركته في العديد من الجرائم الدولية ومنها جرائم بحق المملكة .

إقرأ ايضاً :

الكشف عن جرائم الحرس الثوري الإيراني.. منها محاولة اغتيال ” الجبير ” و ” تفجير الخُبر “


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *