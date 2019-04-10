الرياض(صدى):

كشفت وكيل الوزارة للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد، اليوم الأربعاء، عن تعميم عاجل لإدارات التعليم بشأن استثناء طلاب التربية الفكرية من الاختبارات المركزية التي قررتها الوازرة الأسبوع المقبل لطلاب الصفين الثالث والسادس من المرحلة الابتدائية وطلاب الثالث متوسط.

واستثنت ” العواد ” طلاب التربية الفكرية فقط من هذه الاختبارات لإنهم لا يدرسون منهج التعليم العام، وأهمية تسجيل نوع إعاقة كل طالب في ورقة الاختبار حتى يمكن فرزها وتحليل نتائج كل فئة من فئات الإعاقة، وإعداد الاختبارات بلغة برايل للطلاب ذوي الإعاقة البصرية؛ موجهةً بتوفير التقنيات المساعدة لهم أثناء تأدية الاختبار.

ويأتي ذلك فضلًا عن إشراك متخصصين في التربية الخاصة عند تحليل نتائج الطلاب ذوي الإعاقة، وتزويد وكالة التعليم الموازي بنتائج الطلاب ذوي الإعاقة في الاختبارات المركزية وتحليل هذه النتائج.