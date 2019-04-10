بوكتينيو: علامات استفهام تحوم حول تقنية حكم الفيديو

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من ان تقنية الفيديو خدمت فريق ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام أثناء مباراته امام السيتي ليحقق انتصر 1-0 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على ملعبه الجديد ، إلا انه اعترف بمخاوفه تجاه التقنية خشية ان تتغير ” روح كرة القدم ” .

و لم يخف عدم ارتياح بوكيتينو لهذا النظام الذي سيتم تطبيقه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل ، إذ قال للصحفيين: هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به فيما يخص تقنية حكم الفيديو المساعد .

وأضاف ان هناك الكثير من القرارات التي لا يعلم أحد ما إذا كان سيتم فيها اللجوء لتقنية حكم الفيديو أم لا ، قائلاً : لا نعرف أسلوب التطبيق. هناك الكثير من علامات الاستفهام والكثير من العمل الذي يجب القيام به .

واختتم قائلاً : أعتقد أن هذا سيغير روح اللعبة وأنا قلق للغاية بشأن الكيفية التي سيطبق بها النظام الموسم المقبل .