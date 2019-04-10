إيتو: غوارديولا عاش حياته في برشلونة ولم ينسجم مع الفريق

نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب السابق لنادي برشلونة الإسباني، الكاميروني صامويل إيتو،في تصريحات إعلامية ، أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا لم يكن منسجماً مع لاعبي النادي الكاتالوني خلال فترة توليه المسؤولية الفنية للفريق ، قائلاً ، بيب عاش حياته كلها في برشلونة، ولكن خلال السنوات التي قضاها مع النادي لم يكن يفهم الفريق، لم يعش حياة المجموعة .

يشار إلى أن غوارديولا كان يرغب في التخلص من إيتو خلال أيامه الأولى مع الفريق الكاتالوني، وعن هذا الأمر تحدث النجم الكاميروني قائلاً: “كان هذا هو الموقف آنذاك، ميسي جاء متأخراً، يمكنك أن تسأل تشافي وإنيستا وأخرين، ذلك الوقت كان عصري”.

وكشف إيتو أنه أصيب بدهشة كبيرة عندما علم بأن غوارديولا يريد بيعه رغم أنه سجل 30 هدفاً في الدوري المحلي في الموسم السابق على مجيء المدرب الإسباني .

وتابع إيتو ، قال لي المحامي الخاص بي في ذلك الوقت أن النادي عرضني للبيع، سألته إذا كان ذلك حقيقياً، قال لي نعم، كان هذا طلب غوارديولا .

واعترف المهاجم الكاميروني المخضرم أن “رحيله لنادي إنتر ميلان الإيطالي كان الاتفاق الأفضل في تاريخ كرة القدم”، على حد تعبيره ، فالفرصة التي منحها لي بيب كانت تاريخية، لأنها سمحت لي بأن أكون جزءاً أكثر أهمية في تاريخ كرة القدم بالرحيل إلى الإنتر”.