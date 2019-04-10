تسريب فيديو فاضح لدومينيك حوراني .. ومتابعون ” نشرته بنفسها “

بيروت(صدى):

أثارت الفنانة دومينيك حوراني ، ضجة واسعة عقب تسريب مقطعي فيديو لها عبر اليوتيوب وهي ترقص بطريقة مثيرة .

وظهرت حوراني في الفيديو المسرب وهي ترقص على أنغام أغنية ” الموليتين ” بشكلٍ مثير، وقد تم ارفاق الفيديو المذكور بعبارة أنّه مُسرّب من جوال الفنانة، ودون علمها .

وأكد عدد من المتابعين ان دومينيك نشرت الفيديو بنفسها عبر صفحتها الخاصة على يوتيوب، وأرفقته بعبارة :” تسريب فيديو للفنانة دومينيك من موبايلها الخاص”، الأمر الذي دفع البعض الى الاستغراب من تصرّفها المبهم.