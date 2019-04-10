رئيس الحكومة الليبية المؤقتة: لا يحق للقرضاوي التحدث في شأن يخص الليبيين

طرابلس(صدى):

طالب عبد الله عبد الرحمن الثني، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الموالية لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر مساء الثلاثاء، قطرللكف عن التدخل في الشأن الليبي، مشيرًا إلى أن التدخلات الخارجية تعقد الأوضاع في البلاد.

وعن ذلك، قال ” الثني ” : ” الدوحة ليست في مستوى أن تتدخل في الشأن الليبي، ولا يحق للقرضاوي أن يتحدث في أي شأن يخص الليبيين ” .

ودعا المجتمع الدولي للأبتعاد عن دعم من وصفهم بـ ” الخارجين عن القانون وعدم الانحياز لأحد الأطراف ” ، مبينًا أن العمليات العسكرية في طرابلس تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وكان الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر قد أطلق قبل أيام عملية عسكرية تحت مسمى ” طوفان الكرامة ” ؛ بهدف تحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات.