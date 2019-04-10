ودعي الأرق بـ 9 نصائح ذهبية

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الصحة ، في بيان إعلامي لها عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن 9 نصائح للأشخاص المصابين بالأرق عند النوم للتغلب على تلك المشكلة.

وقالت الصحة ، أن العادات الصحية التسع التي يجب على الشخص الالتزام بها هي: لا تتوجه للفراش إلا عندما تشعر بالنعاس ، ابتعد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم ، تعود على النوم والاستيقاظ في موعد ثابت.

وأيضا تجنب النوم خلال النهار ، والحذر من الوجبات الثقيلة قبل النوم ، وممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، والأفضل أن تكون قبل النوم بخمس ساعات.

وتجنب استخدام المهدئات والمنومات إلا في حال وصفها الطبيب لك ، والامتناع عن الكافيين على الأقل 6 ساعات قبل النوم ، وتجنب التدخين.