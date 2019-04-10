” أولد ترافورد ” شاهد على تعثرات برشلونة

ماجد الأشرم(صدى):

يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي، نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد.

وسيحاول برشلونة فك عقدة ملعب أولد ترافورد؛ حيث التقى الفريقان وجها لوجه للمرة الأولى في المسابقات الأوروبية في دور الثمانية لبطولة كأس الكؤوس الأوروبية، التي ألغيت فيما بعد في 1999؛ فيما فاز البلوغرانا على ملعبه كامب نو في الذهاب بهدفين نظيفين، قبل أن ينتفض الشياطين الحمر في الإياب ويدكوا شباك الفريق الكاتالوني بثلاثية نظيفة.

وفي السياق نفسه، أقيمت مباراة الدور الأول بين الفريقين آنذاك على ملعب أولد ترافورد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، ثم فاز البرسا في الدور الثاني في برشلونة برباعية نظيفة، تحت قيادة فنية للأسطورة الهولندي الراحل يوهان كرويف.

كانت مباراة الفريقين في دوري الأبطال 2007/2008 هي المناسبة الأخيرة التي يلتقيا فيها الفريقان في دور إقصائي من مباراتين، وتمكن الفريق الإنجليزي من حسم المواجهة بين جماهيره بهدف لاعب الوسط السابق وأحد أساطير النادي بول سكولز.