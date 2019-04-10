غوارديولا عن هزيمتهم أمام توتنهام: سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد

طلال الغامدي(صدى):

عبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن هدوءه وتفاؤله ، رغم الخسارة المفاجئة 1-0 في ضيافة توتنهام هوتسبير في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم أمس الثلاثاء.

وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية ، في الموسم الماضي كان موقفنا أسوأ.. باستثناء تعرضنا لبعض الفرص بسبب الكرات الثابتة، والهجمات المرتدة فإننا سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد.. كنت أرغب أن نسجل هدفاً لكن الموقف على ما هو عليه حالياً .

وأضاف ، عندما لا نلعب بشكل جيد فإني أقول ذلك لكن ليس لدي هذا الشعور.. هذا المنافس يعتاد على الضغط طويلاً، لكنه لم يكن بوسعه أن يفعل ذلك خاصة في الشوط الثاني عندما وصلنا كثيراً إلى الثلث الهجومي.. في الأسبوع المقبل أتمنى أن نحظى بدعم المشجعين طوال كل دقائق المباراة .

وكان قد خسر سيتي مرة واحدة في آخر 23 مباراة في كل المسابقات في مسيرة دفعته لحصد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية والوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وتبادل مستمر لصدارة الدوري الممتاز مع ليفربول في صراع مثير على اللقب.

وسيطر سيتي على فترات طويلة من مواجهة توتنهام، لكنه تعرض لخطورة كبيرة من الهجمات المرتدة للمنافس وواجه صعوبات في تطبيق نظام التمريرات السلس.

ولا يزال من الممكن حصد رباعية من الألقاب، لكن مانشستر سيتي سيكون مطالباً ببذل الكثير من الجهد لمواصلة المشوار الأوروبي، في ظل أنه لم يحول هزيمته في أي مباراة ذهاب أوروبية خارج أرضه إلى تأهل منذ 1971.