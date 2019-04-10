الرياض(صدى):

قال عاملون في قطاع السيارات، إن مبيعات السيارات ارتفعت بنسبة 4% بعد السماح للمرأة بالقيادة في المملكة، موضحين أن المرأة خالفت التوقعات فيما يختص بلون السيارة المطلوبة، حيث أن اللونين الأبيض والفضي هما الأكثر طلبا بالنسبة للسيدات.

ولفتوا إلي أن التوقعات كانت تشير إلى أن الألوان المميزة مثل الوردي والبنفسجي هي التي ستكون الأكثر اختيارا لدى النساء، إلا أن اختيار مثل هذه الألوان اقتصر على السيارات الرياضية والفاخرة.

وحول أبرز 5 مواصفات في السيارة المطلوبة للسيدات هي: وجود حساسات وهي الأكثر طلبا، وأنظمة السلامة والأمان، ووجود كاميرا خلفية، بالإضافة لمستوى استهلاك الوقود، ومدى توفر قطع الغيار.