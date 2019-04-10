أربعيني يخطف زوجته الحامل من ” كافيه ” ويعتدي عليها في فندق ويهددها بالذبح

خالد الظفيري(صدى):

حررت الجهات الأمنية في الكويت امرأة خطفها زوجها من داخل ” كافيه “ في أحد مجمعات ” العقيلة “ ، وحبسها في غرفة أحد الفنادق، انتقاما منها بسبب خلافات شخصية.

وكانت المواطنة الحامل فوجئت بزوجها الذي بينها وبينه خلافات شخصية يأتي إليها ويسحبها بالقوة على مرأى ومسمع من المارة، فاستنجدت بهم، لكن لم يتدخل أحد، ثم انطلق الخاطف بها إلى أحد فنادق منطقة السالمية، وانهال عليها بالضرب المبرح في أماكن متفرقة من جسدها حتى أصابها بنزيف، ثم هددها بالقتل وأغلق عليها باب الغرفة.

وتمكنت الزوجة بعد خروج زوجها الذي هددها بإحضار سكين وذبحها، من الاستنجاد برجال الأمن، طالبة منهم سرعة إنقاذها، حيث حضروا إلى مكان الزوجة وتمكنوا من تخليصها ونقلها إلى المستشفى.

وأوضحت عن ملابسات الواقعة، إنها ” كانت متواجدة داخل أحد الكافيهات في محافظة الأحمدي وفوجئت بزوجها يتجه صوبها ويقوم بجذبها قائلاً بصوت عال ” زوجتي وما حد يتدخل “ ، ومن ثم توجه إلى الفندق واعتدى علي بالضرب وأغلق باب الغرفة علي قائلا (سوف أذبحك وراح اشتري سكين وياي) “ .