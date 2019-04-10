فيديو نادر لنهائي النصر والأهلي فترة السبعينيات بحضور الملك خالد

طلال الغامدي(صدى):

كشف فيديو نادر يعود إلى فترة السبعينيات الميلادية عن بطولة محلية كبرى لنهائي النصر والأهلي والتي أقميت وقتها بملعب الملز بالرياض .

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بالألوان حشود غفيرة من المشجعين وسط تنظيم وانتشار امني ، بينما كان الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود – طيب الله ثراه ” بين الحاضرين للمباراه الهامة .

كما ظهرت الهتافات الجماهيرية الصاخبة بالأغاني الوطنية والطبول وسط تأمين ومشاركة بالطائرات الهليكوبتر .

وظهر الملك خالد –رحمه الله- وهو يحتسي الشاي أثناء متابعته للقاء ، فيما قام بتكريم النصر الذي فاز بالبطولة .