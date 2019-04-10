فيديو نادر لنهائي النصر والأهلي فترة السبعينيات بحضور الملك خالد
كشف فيديو نادر يعود إلى فترة السبعينيات الميلادية عن بطولة محلية كبرى لنهائي النصر والأهلي والتي أقميت وقتها بملعب الملز بالرياض .
وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بالألوان حشود غفيرة من المشجعين وسط تنظيم وانتشار امني ، بينما كان الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود – طيب الله ثراه ” بين الحاضرين للمباراه الهامة .
كما ظهرت الهتافات الجماهيرية الصاخبة بالأغاني الوطنية والطبول وسط تأمين ومشاركة بالطائرات الهليكوبتر .
وظهر الملك خالد –رحمه الله- وهو يحتسي الشاي أثناء متابعته للقاء ، فيما قام بتكريم النصر الذي فاز بالبطولة .
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