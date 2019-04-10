” المطلق ” يوضح الحكم الشرعي لمتابعة ” تويتر “

نايف السالم(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله المطلق ان الكثير من رواد الموقع الإجتماعي همهم الكذب والتضليل وبث الكراهية والبغضاب والإيقاع بين الحكام وشعوبهم وهو من الإفساد والمعصية لله تعالي ، مطالباً بضرورة الكشف عن اسماء ” مفسدي تويتر ” حسب تعبيره وإنشاء روابط تحذيرية منهم .

وأبان ” المطلق ” في برنامج ” فتاوي ” المذاع على القناة السعودية الأولي الحكم الشرعي لمتابعة ” تويتر ” مؤكداً انه يجوز مطالعته شرط معرفة تلك المحاذير وعدم الوقوع فيها ، مشبهاً ” تويتر ” بـ “سوبر ماركت ” يعرض السلع المحرمة والحلال .

كما حذر “المطلق ” إلى الدور الخبيث الذي يلعبه المخربون بالتواصل مع فتيات والتغرير بهن بهدف استدراجهن خارج المملكة ، مشيراً إلى ان من استجابت لهم تعض الآن على اصابع الندم .

واكد ” المطلق ” على كرامة المواطنة في بلدها وصيانة حقوقها فضلاً عن القيم الإجتماعية التي لن تتوافر في اي بلد اجنبي لا ينعم على الأقل بالترابط الأسري .