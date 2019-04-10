” الكهرباء ” تحدد توقيت إصدار الفواتير الشهرية وطريقة إعادة خدمة العداد
تواصل الشركة السعودية للكهرباء اصدار الفواتير الشهرية للمشتركين والتي بدأت في 5 ابريل الجاري ، على ان يتم ارسال رسالة نصية لإشعار المستفيد بصدور الفاتورة .
وأوضحت الشركة انه يمكن لغير المشترك بخدمة الرسائل النصية التسجيل عبر إرسال رقم الحساب إلى الرقم 500120 .
جاء ذلك رداً على سؤال وجهه احد المستفيدين اليوم الأربعاء حول موعد اصدار الفواتير ومدى اختلافها من مشترك لآخر .
كما ردت الشركة على مستفيد آخر يتساءل حول طريقة استرجاع خدمة العداد بعد قطع الخدمة إذا تم سداد الفاتورة .
وابانت الشركة انه يمكن تسجيل طلب إعادة الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي :هنا
او من خلال تطبيق ” الكهرباء ” ، او التواصل مع مركز استقبال بلاغات الأعطال على الرقم 933 .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40199 ] نشر منذ 25 دقيقة
ليتكم تثبتون على تاريخ محدد اليوم جتني الرساله مع حساب المواطن