حقيقة وفاة عادل إمام بعد توقف تصوير ” فالنتينو “

القاهرة(صدى):

أثار قرار الفنان ” عادل إمام ” بغيابه عن الموسم الرمضاني هذا العام وتوقفه عن تصوير مسلسل ” فالنتينو ” ، مخاوف جمهوره ومحبيه على حالته الصحية الأمر الذي تسبب في إطلاق بعض الشائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد مقربون من الزعيم كذب تلك الأخبار مؤكدين ان السبب الحقيقي هو تدهور الحالة الصحية وليس وفاته، وان الزعيم يستغل فترة التأجيل في إجراء زيارات خاصة بأحد اكبر مراكز الآشعة للإطمئنان على صحته إذ كان يعاني من ضيق الوقت والإجهاد اثناء التصوير .