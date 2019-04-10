6 أشياء خاطئة تجنبي فعلها قبل النوم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حث أطباء النساء على ضرورة التخلي عن عدة أشياء قبل الذهاب إلى الفراش للحصول على فترة نوم آمنة بعيداً عن المخاطر الصحية.

ومن بين هذه الأشياء: أولا-المكياج: يكون السبب هو النوم بالمكياج دون تنظيف البشرة جيداً لأن البكتيريا تنمو بها. حيث أن المكياج يسبب سد مسام الوجه ويجعل البشرة لا تتنفس ليلاً، ويسرع من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد. ولذلك يجب التخلص من المكياج جيداً قبل النوم من خلال مستحضر إزالة المكياج.

ثانيا- حمالة الصدر: يمكن أن تسبب تهيج وحكة في الجلد. كما أن حمالة الصدر الضيقة تسبب الضغط على الثدي، ولذلك يفضل تخليصه من هذا الضغط خلال النوم، لمنحه تهوية جيدة وتسهيل تدفق الدم إليه. وتتسبب حمالة الصدر في الشعور بالضيق، وبالتالي تؤدي إلى حدوث إضطرابات أثناء النوم.

ثالثا-وشاح الرقبة: يلجأ كثير من الأشخاص لإرتداء الأوشحة للحصول على التدفئة في موسم الشتاء، ولكن لا ينصح النوم بوشاح الرقبة لأنه يؤدي إلى تقييد الحركة وبالتالي صعوبة التنفس. ولذلك من الأفضل عدم إرتداء أي أوشحة حول الرقبة في فترة النوم.

رابعا- العدسات اللاصقة: تشكل خطورة على الصحة النوم بالعدسات اللاصقة، وذلك لأن أنسجة العين تحتاج إلى الأوكسجين لكي تعمل بشكل صحيح. فأثناء الإستيقاظ، تحصل العين على الأكسجين من الهواء والدموع، أما في حالة إغلاق العينين أثناء النوم، فلا تتمكن من الحصول على الأوكسجين، وخاصةً مع وجود العدسات التي تعمل كحاجز على العيون.

خامسا: النظارة الطبية: يجب خلع النظارة الطبية، لأن لها العديد من المخاطر، فخلال النوم تغير وضعك دون أن تشعر، ويمكن أن تصاب النظارة بكسر ويتسبب الزجاج في خدوش بالجلد أو في العين أيضاً، مما يؤدي للعديد من المخاطر. كما أن خلع النظارة الطبية يمنح العيون راحة أثناء النوم، وخاصةً أنها تترك علامات على الوجه نتيجة إرتداءها لفترات طويلة.

سادسا-أقنعة الوجه:القناع يحتوي على مواد كيميائية تسبب أضرار على البشرة إذا لم يتم إزالتها بعد المدة المحددة على العبوة. كما أن بعض من مواد القناع قد تتسرب إلى داخل العين مسببة تهيجات وإلتهابات ومشاكل عديدة بها.