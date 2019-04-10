متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوصى خبراء بضرورة مساعدة الطفل على مواجهة مخاوفه والتغلّب عليها، حتى لا تتحول هذه المخاوف الى مشاكل نفسية مستمرة.

وأشار الخبراء إلي 5 خطوات لمساعدة طفلك على محاربة مخاوفه منها: أولا: الاستماع للطفل.. إجعلي طفلك يتحدث عن مخاوفه بصراحة، راقبي كلماته وتعابير وجهه، لا تحاولي قطع حديثه، أو لومه، امنحيه الفرصة للإفصاح والبكاء أيضاً إن أراد، واجعليه يشعر باحترامك لمشاعره وتقدير ما يمر به، ورغبتك في مساعدته، وأنكِ موجودة بجانبه.

ثانيا: وقت خاص: لا تنغمسي في جدولك المزدحم وتهملي قضاء وقت مع طفلك، وقضاء الوقت هنا لا يعني الوجود في مكان واحد، وإنما تخصيص وقت يصبح فيه كل اهتمامك لطفلك فقط، دون أجهزة أو شاشات، أو أي وسائل تشتت انتباهك عن طفلك.

ثالثا: اللعب: إستخدمي اللعب لإخراج مخاوف طفلك ومواجهتها، مثلاً إذا كان يخاف الظلام، فالعبي معه لعبة الاختباء والسعي بعيون مغلقة، إذا كان طفلك يخشى اللقاحات، فاجعليه يلعب دور الطبيب ويعطي اللقاحات للدمى، أنشئي عالماً خيالياً يخرج طفلك مخاوفه من خلاله ويتغلّب عليها.

رابعا: ضعي حدوداً للخوف: اجعلي طفلك يشعر أن خوفه هو مرحلة يعبر بها وستنتهي حتماً، مثلاً إذا كان طفلك يخاف من السباحة، فأخبريه أنكِ تتوقعين أن يتخلّص من هذا الخوف بحلول الصيف المقبل، هذه الحدود تساعد طفلك على التخلص من مخاوفه قبل حلول الوقت المتوقع.

خامسا: الاستماع لتجارب مشابهة: خابحثي ضمن الأصدقاء والمعارف عن أمهات يعانين من نفس المشكلة، تحدّثي معهن وتبادلن الخبرات، هذا يساعدك على إيجاد طرق أفضل للتعامل مع طفلك، كما أنه يساعدك في التغلب على مخاوفك الشخصية، وبالتالي تتمكّنين من مساعدة طفلك في التغلّب على مخاوفه.