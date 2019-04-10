سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي

الرياض(صدى):

لقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

كما جرى بحث الإجراءات الضرورية الرامية للتصدي للإرهاب المدعوم من النظام الإيراني، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.