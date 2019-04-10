مفتي المملكة يحذر من المبالغة في طلب ” الديات “
نبه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، من المبالغة في طلب مبالغ ” الديات ” في قضايا القتل.
حيث أعرب ” آل الشيخ ” عن خشيته من أن تساعد الديات من ليس في قلبه واعظ في استمراء الجريمة، وألفتها للقتلة من ذوي الجرائم والإفساد، وذلك وفقآ لما جاء ” بعكاظ ” .
وعن الحقوق المتعلقة بالقتل، قال المفتي أنهم ثلاثة، متمثلة في حق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وحق لله، مضيفآ: ” حق الله بالتوبة النصوح، وحق أولياء المقتول إما الدية أو القصاص، وحق المقتول أنه يوم القيامة يقف بين يدي ربه ويقول يا رب سل عبدك لماذا قتلني ” .
كما أشار إلى أنه يخشى أن لا تدخل أموال الديات ” المليونية ” بالبركة على طالبيها، بل بالفشل في جميع أوحوالهم.
وعن ذلك، قال: ” إذا خلصناهم من الدية ببذل الأموال التي تتحملها القبيلة ويشحذون الناس، ويذلون أنفسهم أمام الناس ليدفعوا عن هذا المجرم ملايين الملايين والتي تصل إلى 30 أو 40 مليونا، أخشى أن هذه الأموال لا تدخل عليهم بالبركة بل بالفشل في جميع أحوالهم، فلنتق الله ربنا في ذلك ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2747 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يحفظك يا شيخ
وامد في عمرك على طاعتة ونفع الله بك العباد والبلاد
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2905 ] نشر منذ 24 دقيقة
بارك الله فيك ياشيخ ونفع بعلمك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 626 ] نشر منذ 14 دقيقة
جزاك الله يا شيخ …ونريد ايضا منك ومن بقية العلماء والدعاة الوقوف ميدانيا على المنكرات في الأسواق وفي حفلات الغناء وفي الملاعب أن تقفوا بحزم وعزم على محاربتها..فإن خفافيش الليل طغت لا كثرهم الله..
AL-MUTRAFI HUSSIEN[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 4 دقائق
بارك الله فيك ياشيخ ونفع بعلمك الاخ محمد قال من يعجز السان ,وماذا عن المبالغة في القتل ,,,,,يعني ايها الاب ايها الام احسنو تربيتكم الكل مسئول في مكان مسئوليتة … المجتمع وحماية المجتمع الاسلامي مسئولية الجميع بداتنا وتقاليدنا بعد ديننا والحمد لله .
AL-MUTRAFI HUSSIEN[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 2 دقيقتين
بارك الله فيك ياشيخ ونفع بعلمك الاخ محمد قال ما يعجز عنه السان ,وماذا عن المبالغة في القتل ,,,,,يعني ايها الاب ايها الام احسنو تربيتكم الكل مسئول في مكان مسئوليتة … المجتمع وحماية المجتمع الاسلامي مسئولية الجميع بداتنا وتقاليدنا بعد ديننا والحمد لله .