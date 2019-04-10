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بالفيديو.. ردة فعل معلم تفاجأ بدخول وزير التعليم عليه بالفصل

بالفيديو.. ردة فعل معلم تفاجأ بدخول وزير التعليم عليه بالفصل
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، ردة فعل معلم بدخول وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عليه في فصله لمتابعة العملية التعليمية.

وأظهر المقطع قيام المعلم بتقبيل جبين الوزير، وأثنى عليه الوزير قائلا: ” أنت من أفضل المعلمين الذين رأيتهم وأنا فخور بك وبأمثالك ” .

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للمدارس المستهدفة في الاختبارات الدولية TIMSS، التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 71683 ] نشر منذ 21 دقيقة

بارك الله فيهما ,,

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