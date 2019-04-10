كاتبة تنصح المطلقات بمقاضاة أزواجهن وتطالب بمنحهن نصف ثروة الزوج

حمود العنزي(صدى):

أعربت الكاتبة الصحفية عزة السبيعي؛ عن أهمية وجود قانون في المملكة يمنح المرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق.

ونصحت السبيعي النساء بمقاضاة الرجال، موضحة أن أي امرأة لجأت إلى القاضي وانتزعت حكم في ثروة زوجها بحجة قوية يتحول الحكم مباشرةً إلى قانون مُلزم يستخدمه محامي امرأة أخرى، وهكذا.

وأكدت أنه على المرأة أن تكافح وتقاضي الرجل من أجل الحصول على حقوقها.

يذكر أن السبيعي سبق وأن طالبت في احد مقالاتها بضرورة إصدار قانون يمنع طرد المرأة من بيتها بعد الطلاق.