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  3. كاتبة تنصح المطلقات بمقاضاة أزواجهن وتطالب بمنحهن نصف ثروة الزوج

كاتبة تنصح المطلقات بمقاضاة أزواجهن وتطالب بمنحهن نصف ثروة الزوج

كاتبة تنصح المطلقات بمقاضاة أزواجهن وتطالب بمنحهن نصف ثروة الزوج
حمود العنزي(صدى):

أعربت الكاتبة الصحفية عزة السبيعي؛ عن أهمية وجود قانون في المملكة يمنح المرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق.

ونصحت السبيعي النساء بمقاضاة الرجال، موضحة أن أي امرأة لجأت إلى القاضي وانتزعت حكم في ثروة زوجها بحجة قوية يتحول الحكم مباشرةً إلى قانون مُلزم يستخدمه محامي امرأة أخرى، وهكذا.

وأكدت أنه على المرأة أن تكافح وتقاضي الرجل من أجل الحصول على حقوقها.

يذكر أن السبيعي سبق وأن طالبت في احد مقالاتها بضرورة إصدار قانون يمنع طرد المرأة من بيتها بعد الطلاق.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4638 ] نشر منذ 27 دقيقة

هذي قالبه الطاولة ومصلية شرق

[ عدد التعليقات: 71671 ] نشر منذ 19 دقيقة

هذي ماعندها ذرة إيمان ,,

,, المواريث والحقوق في محكم آيات القرآن الكريم ياجاهله ,,

,, ضعوها في سجن الإرهابيين وعلموها امور دينها واحكامه ,,

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 14 دقيقة

يعني بقدم استقاله بس نص اسهم الشركة لي ههههههه

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 12 دقيقة

يعني تقدم استقاله وتصبح نص اسهم الشركة لك
حتى سبيستون ما فكرت فيها هههههه
يعني ما ابيك لكن هات فلوسك

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 9 دقائق

تخيل تقدم استقاله وتطالب بنص اسهم الشركة
عالم فله في سبيستون
في شرع من الشرع حلل الزواج ولك مهرك وحلل الطلاق ولك نفقتك و حقك محفوظ لكن لا تتجرئ على حق غيرك

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