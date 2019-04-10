كاتبة تنصح المطلقات بمقاضاة أزواجهن وتطالب بمنحهن نصف ثروة الزوج
أعربت الكاتبة الصحفية عزة السبيعي؛ عن أهمية وجود قانون في المملكة يمنح المرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق.
ونصحت السبيعي النساء بمقاضاة الرجال، موضحة أن أي امرأة لجأت إلى القاضي وانتزعت حكم في ثروة زوجها بحجة قوية يتحول الحكم مباشرةً إلى قانون مُلزم يستخدمه محامي امرأة أخرى، وهكذا.
وأكدت أنه على المرأة أن تكافح وتقاضي الرجل من أجل الحصول على حقوقها.
يذكر أن السبيعي سبق وأن طالبت في احد مقالاتها بضرورة إصدار قانون يمنع طرد المرأة من بيتها بعد الطلاق.
qlq[ عدد التعليقات: 4638 ] نشر منذ 27 دقيقة
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هذي قالبه الطاولة ومصلية شرق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71671 ] نشر منذ 19 دقيقة
هذي ماعندها ذرة إيمان ,,
,, المواريث والحقوق في محكم آيات القرآن الكريم ياجاهله ,,
,, ضعوها في سجن الإرهابيين وعلموها امور دينها واحكامه ,,
فهد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 14 دقيقة
يعني بقدم استقاله بس نص اسهم الشركة لي ههههههه
فهد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 12 دقيقة
يعني تقدم استقاله وتصبح نص اسهم الشركة لك
حتى سبيستون ما فكرت فيها هههههه
يعني ما ابيك لكن هات فلوسك
فهد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 9 دقائق
تخيل تقدم استقاله وتطالب بنص اسهم الشركة
عالم فله في سبيستون
في شرع من الشرع حلل الزواج ولك مهرك وحلل الطلاق ولك نفقتك و حقك محفوظ لكن لا تتجرئ على حق غيرك