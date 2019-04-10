الراحل ياسر المصري يظهر في دراما رمضان

عمان(صدى):

كشف الفنان الأردني، منذر رياحنة، عن ظهور الفنان الراحل ياسر المصري، في دراما رمضان المقبل.

وأوضح ريحانة أنظهور الفنان الراحل ياسر المصري سيكون من خلا مسلسل عنوانه ” درب الشاهمة ” ، مجسدًا شخصية الفارس سمران.

يذكر أن ياسر المصري، قد تُوفي في شهر أغسطس 2018 بمحافظة الزرقاء الأردنية إثر حادث سير، وبعد وفاته تم وقف تصوير المسلسل قبل أن يُستأنف التصوير مجددًا.

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