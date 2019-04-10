المحكمة تحدد مصير خادمة هتكت عرض طفلة

أبوظبي(صدى):

قررت دائرة استئناف الفجيرة بالإمارات،سجن خادمة أفريقية الجنسية لمدة ثلاث سنوات، والإبعاد خارج البلاد، بعد إدانتها بهتك عرض طفلة.

وكانت أم الطفلة قد شعرت بظهور تغيرات على سلوك ابنتها، وظهر عليها الانهاك والإعياء الجسدي والنفسي.

وقامت الطفلة بالإشارة إلى الخادمة عند سؤال والدتها عن سبب تعبها وإنهاكها الجسدي، وعلى الفور قام والد الطفلة بفتح بلاغ جنائي لدى الشرطة.

وألقي القبض على الخادمة، وأمرت النيابة العامة بتحويلها إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيق معها.

وقدم والدا الطفلة تقريرين طبيين من مستشفى الفجيرة ومستشفى آخر، يؤكدان واقعة هتك العرض، بينما نفى تقرير الطبيب الشرعي الواقعة.