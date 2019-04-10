بالفيديو.. قطع يد امرأة في الأهواز بعدما دفعها أحد منتسبي الهلال الأحمر الإيراني

طهران(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، تعرض امرأة في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان جنوب إيران، لإصابة بالغة في يدها ،بعدما دفعها أحد منتسبي الهلال الأحمر الإيراني.

وأظهر المقطع، وجود قطع في يد المرأة، نتيجة دفعها خلال إغاثة متضرري السيول التي اجتاحت مدينة الأهواز.

وكانت الأهواز قد شهدت سيولا قادمة من مدينة ” الشوش ” بسبب امتلاء سد الكرخة.

وخرجت احتجاجات ضد الحكومة الإيرانية بسبب فشلها في منع وصول الفيضانات إلى المدينة.