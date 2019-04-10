بعد إصابتها بورم الدماغ..علاج صابرين بورشيد بالخارج استجابة لنداءات النجوم

أميرة خالد(صدى):

استكملت وزارة الصحة البحرينية إجراءات نقل الإعلامية الشابة صابرين بورشيد، إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضها لورم في الدماغ، وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد.

وقالت وزيرة الصحة في البحرين فائقة بنت سعيد الصالح، إنه : ” فور متابعة ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للحالة، وجّهت الوزارة لجنة العلاج في الخارج، لبدء الترتيب لإجراءات سفر بورشيد لتلقي العلاج في الخارج ” .

وكان والد صابرين قد كشف عن تعرّض ابنته لورم في الرأس، وحاجتها للسفر فورًا، مطالبًا بالدعاء لها، بعد نشره صورة لها من داخل المستشفى.

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