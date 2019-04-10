بالفيديو.. طريقة تجنب التحديث المزيف لـ ” بي آوت “

نواف السالم(صدى):

تعرضت قنوات ” بي آوت كيو ” للقرصنة، حيث تم إرسال تحديثا مزيفا، للمستخدمين.

ومن جانبه حذر بعض المستخدمين الجميع من هذا التحديث المزيف، مؤكدين أن الحل هو فصل الجهاز عن شبكة الإنترنت لكي منع وصول التحديث.

وأكدوا أن شركة ” بي أوت كيو ” ستقوم بإرسال التحديث لحل المشكلة خلال الساعات القادمة.

وكان المستخدمون قد فوجئوا بشاشة زرقاء عند تشغيل جهاز ” بي آوت كيو ” وتحديثه، مؤكدين عدم عمل جهاز الاستقبال.

وفيما يلي طريقة تجنب التحديث المزيف واستئناف المشاهدة: