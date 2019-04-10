بالفيديو.. لحظة طرد مدير قناة الجزيرة المحرضة من الخرطوم

الخرطوم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة قيام مجموعة من المحتجين السودانيين بطرد مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في الخرطوم من محيط أحد التجمعات الاحتجاجية أمام مقر قيادة الجيش.

وأظهر المقطع وجود مدير مكتب قناة الجزيرة المسلمي الكباشي، وخلفه المتظاهرون يهتفون : ” تسقط تسقط قناة الجزيرة ” مطالبين برحيله من ساحة الاحتجاج.

وأعرب السودانيون عن رفضهم لطريقة تغطية القناة القطرية للأحداث في السودان، التي طالما عرفت بنشر الأكاذيب والسموم.

وليست هذه المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها طرد طاقم قناة الجزيرة المحرضة من مكان ،حيث أصبحت علامة مسجلة لبث الشائعات، لا تعرف للمصداقية والمهنية طريقا.

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