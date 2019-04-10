بالصور.. بعد مهمة إنقاذ دامت 5 ساعات..هكذا خرج رجال ” مدني دومة الجندل “
وثقت مجموعة من الصور المتداولة، عظمة ما قدمه رجال الدفاع المدني في دومة الجندل ،أثناء عملية انتشال شخص، سقط في حفرة مليئة بمادة البيتومن السائل ” القار ” .
وظهر رجال الدفاع المدني وهم في حالة من التعب والإنهاك، ووجوههم وملابسهم مغطاة بالزيت الأسود، بعد 5 ساعات من محاولات الإنقاذ.
وجسدت تلك الصور شجاعة وبسالة رجال الدفاع المدني، وما يواجهونه ويقدمونه من تضحيات في سبيل إنقاذ الأرواح.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71668 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحمد لله على السلامه ,,