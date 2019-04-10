الهلال الأحمر ينجح في استعادة نبض وتنفس امرأتين بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نجح فريق الهلال الأحمر السعودي بالطائف، في استعادة نبض وتنفس امرأتين في الطائف ، أمس الثلاثاء.

وأوضح شادي عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف استجابة الفرق الإسعافية عنذ الساعة ٢:٣٠م لحالة ازمة قلبية وعند وصول الفرقة الإسعافية تم التعامل مع امرأة تبلغ من العمر ٥٥ سنة قد تعرضت إلى توقف قلب وتنفس ما استدعى إلى عمل إنعاش قلبي رئوي.

وبمتابعة من القائد الميداني خالد معيض الحارثي وبحسب التوجيهات التي دعت إلى الاستمرارية في عمل الإنعاش حتى الوصول إلى المستشفى.

وتمت استعادة النبض داخل طواريء مجمع الملك فيصل في حين تم تسليم الحالة إلى المستشفى لإكمال اللازم.

وفي ذات السياق تلقت العمليات بالمنطقة على الرقم ٩٩٧ عند الساعة الخامسة إلا ربع مساءا بلاغاً عن تعرض امرأة لنوبة قلبية تبلغ من العمر ٦٧عاما.

وعند وصول الفرقة الإسعافية للموقع والكشف على الحالة تبين أنها قد تعرضت إلى توقف قلب وتنفس مما استدعى إلى تقديم الخدمة الاسعافية اللازمة والبدء على الفور في عمل الانعاش القلبي الرئوي وبفضل من الله وأثناء توجه الفرقة الاسعافية للمستشفى تم إعادة النبض والتنفس للمريضة.