بالفيديو.. تفاصيل قيادة طالبة لحافلة وإنقاذ سائقها

إبراهيم الزهراني(صدى):

على خلفية تدخل طالبة في جامعة الباحة، لإنقاذ سائق حافلة كانت تقلها مع زميلاتها إلى الجامعة، بعدما تعرض لحالة إغماء أثناء القيادة، روت المنقذة ” أميرة الغامدي ” ،تفاصيل الواقعة.

وأوضحت الغامدي لبرنامج ” الراصد ” أنها تعلمت القيادة منذ صدور الأمر السامي الكريم؛ إذ بدأ والدها بتعليمها القيادة.

وقالت : ” تعرُّض السائق لحالة إغماء بعد تلقيه خبر وفاة أخيه، واتصلتُ بالإسعاف، وبعد مباشرتهم الحالة تم نقله للمستشفى، ثم توليت قيادة الحافلة في ظل انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف ” .

وأضافت: ” كان بعض الطالبات لديهن بعض الامتحانات، وأوصلتهم للجامعة، ثم اتجهت للمستشفى للاطمئنان على حالة السائق الصحية، وأبلغوني بأن حالته مستقرة، فاتجهت لأمن المستشفى، وسلمت مفتاح الحافلة، ثم عدت إلى الجامعة مرة أخرى ” .

وأكدت أنها لم تجد صعوبة في قيادتها بسبب الشعور بالمسؤولية، وخوفها على الطالبات كان دافعًا لها للسير والقيادة بشكل أفضل.

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